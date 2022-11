Shakira "no va actuar en la ceremonia de inauguración" del Mundia de Catar tras las críticas

'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar con el entorno de la cantante. Después de unos mese de polémica Shakira podría verse envuelta en otra más. Sería la supuesta participación en el Mundial de Catar un nuevo revuelo mediático y que ha provocado la negativa de sus seguidores que, esta vez, no le apoyan y son muy críticos con la creadora del 'Waka-Waka'. Han sido muchos los artistas y personalidades mediáticas que se han posicionado en contra de la celebración en dicho país. El no respeto a los derechos humanos sería la principal causa para que artista como Dua Lipa o Rod Stewart hayan decidido no participar en él. Sin embargo otras estrellas internacionales como David Beckham sí habría aceptado ser imagen de la celebración de futbol internacional.

"Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel algún papel a lo largo del Mundial", confirma la periodista Adriana. Por su parte Sandra Aladro, también, ha podido hablar con el entorno de la ex de Piqué y añadía: "Me han confirmado que hoy por hoy no está confirmada su participación". Los colaboradores del programa resaltaban que pese a la confirmación por parte de su entorno de la no asistencia, sí que figuraba en las listas de artistas: "Su nombre estaba como artista invitada, ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo todo, no vale con lo que diga el entorno".