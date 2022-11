Las imágenes públicas que muestran la tensión entre Piqué y Shakira antes de anunciarse la separación

Unos vídeos del 2019 mostrarían algunas pruebas de que la relación entre ambas estrellas internacionales, no pasaría por su mejor momento. En ellos se ve a Shakira contenta y simulando un corazón con las manos mientras su marido por aquel momento, le separa las manos y le llama la atención. Con un gesto serio la cantante se da la vuelta y no le dirige la mirada al exfutbolista del FC Barcelona. Los fans de la colombina tachan a Piqué de no querer ver a su mujer feliz.