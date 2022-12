Ana Rosa, muy clara con Alba Carrillo: "Todo el mundo te avisó, eso era un espectáculo, no eches la culpa a compañeros"

Alba Carrillo no dudó en señalar a a aquellas personas que les grabaron en la fiesta y, sobre todo, en comentar la actitud de algunos colaboradores de Mediaset: " Me siento defraudada con cosas y con gente, hay compañeros de trabajo que no se han portado bien y esperaba que se portaran bien".

Por otro lado, sobre su apasionado vídeo junto a Jorge Pérez sentenció: "Lo de beso sí o beso no, me parece pueril y de patio de colegio, me parece bien para jugar en televisión...". Luego, la modelo comenta: "Yo miré al lado de mi cama y no vi a nadie, no tengo ninguna responsabilidad... quien la tenga que la asuma, no soy una 'rompe familias', yo tengo mi familia de madre e hijo".