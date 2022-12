Ana Rosa quiere decir unas palabras antes de dar paso a su compañero para explicar los titulares de la sección de corazón: "Y ahora qué hago yo, Pepe del Real". La cara del colaborador tampoco da crédito y la presentadora continúa: "Yo estaba estaba en esa fiesta, no me enteré de nada, me marche a las dos de la mañana, ahí todavía no había pasado nada o sí porque había mucha gente...".