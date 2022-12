Tárrega, sobre Jorge Pérez y su mujer: "Tengo confirmado que querían ir a un reality y a ella no la veían, igual ahora..."

La primera en hablar fue Alba Carrillo en el canal de mtmad, donde criticó que los profesionales de la prensa le grabara en la fiesta. Ana Rosa , tras escuchar a la modelo, le paró los pies en directo: "Todo el mundo te avisó, no eches la culpa a compañeros, eso era un espectáculo de color y sonido...".

Tras las palabras de Ana Rosa, Cristina Tárrega pide la palabra para comentar: "Yo misma me acerqué a Jorge en la fiesta y le dije: 'Por favor, haced el favor de iros a donde os tengáis que ir, pero no montéis el numerito aquí'". Un consejo que, según la periodista, el marido de Alicia decidió no hacer caso y continuó en actitud cariñosa con Alba ante toda la empresa.