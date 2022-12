Los presentadores y colaboradores analizan las dos entrevistas de Tamara Falcó en 'Hola' y 'Semana'. La protagonista confiesa sobre su nueva ilusión: "Hugo Arévalo es estupendo, pero es pronto para hablar de nada...". Además, la hija de Preysler comenta que "es una persona a la que admiro profundamente" y no duda en soltar un par de zascas a su ex: "Allá cada cual con su conciencia, se está haciendo una película de un culebrón inexistente y no he hablado con Íñigo porque no tiene mi nuevo número de teléfono".