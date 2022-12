Tamara Falcó: "Hugo Arévalo es estupendo, pero es pronto para hablar de nada..."

Tras los continuos ataques de traición de Íñigo Onieva, Falcó es clara: "Hugo es mi amigo desde hace 15 años". Además, sobre los comentarios e informaciones que ha comentado su ex, sentencia: "No le voy a dar cancha a todo esto. Paso. Se está haciendo una película de un culebrón inexistente , creo que este jaleo es innecesario".

"Lo que quiero es rehacer mi vida, es lo que llevo haciendo desde pasó todo", comenta de forma clara la protagonista. Por último, sobre si ha tenido contacto con su ex, sentencia: "Allá cada cual con su conciencia, no he hablado con Íñigo Onieva porque no tiene mi nuevo teléfono".