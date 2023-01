La magia de la Navidad invade el espíritu de 'El programa de Ana Rosa' con la llegada de todos los hijos de los trabajadores de nuestro equipo. Patricia Pardo, Sandra Aladro y el resto de personas que trabajan cada mañana no han podido evitar emocionarse al ver a sus pequeños en plató junto a los Reyes Magos.

Patricia Pardo presidía un sofá repleto de niños donde se percibía la gran ilusión por la llegada de Melchor, aspar y Baltasar. Sus hijas, que estaban a su lado, no podían esconder su emoción al saber que acudían a plató los grandes protagonistas de la noche: "No sabía que venían los reyes...". Luego, la presentadora sorprende a los pequeños con un vídeo de ellos mismos bailando y cantando: "Durante todo el año los reyes os están vigilando para saber si os portáis bien; pero no solo ellos, porque nosotros también os hemos estado viendo...".