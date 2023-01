Ana Rosa, entre lágrimas con la sorpresa del equipo: "Yo no sabía si iba a poder estar hoy aquí"

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' no puede contener las lágrimas con la sorpresa que todo el equipo le ha dado en pleno directo. El magazine cumple 18 años y nuestra querida compañera se ha emocionado al ver un repaso muy personal de toda su vida.

Patricia Pardo, junto a toda la plantilla detrás, es la encargada de dar paso al vídeo que emociona a la presentadora: "P ara toda tu redacción esto es mucho más que un programa de televisión, no hacemos las mañanas de Telecinco, hacemos 'El programa de Ana Rosa". Luego, continúa diciendo: "Te lo decimos porque pensamos que formamos parte de una gran familia y que tenemos un cordón umbilical contigo, queremos darte las gracias de corazón porque sabemos que para ti este año hubo otras alternativas pero quisiste estar aquí con nosotros al pie del cañón" .

Ana Rosa, tras ver el vídeo que le ha hecho todo su equipo, acaba entre lágrimas y confesando sus sentimientos: "Este es un año cargado de emociones, pero es muy feliz porque yo no sabía si iba a poder estar hoy aquí". U na emoción que se traslada a sus compañeros, donde a Patricia Pardo, Joaquín Prat o Paloma García-Pelayo también se les ha escapado alguna lágrima con la emoción de la presentadora.

Por último, 'El programa de Ana Rosa' le ha regalado un paquete lleno de los tebeos favoritos de nuestra compañera, 'Mary noticias'. Ana Rosa, con una sonrisa de felicidad, comenta: "Yo me hice periodista por esto, me lo compraba mi apdre en el rastro, ella vivía unas aventuras y quería ser como ella... ¡y he vivido algunas!".