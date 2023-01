No todo eran buenas noticias para Luis Miguel y Paloma Cuevas, quienes habían tenido una escapada romántica en Bilbao donde se les vio muy enamorados, cogidos de la cintura, compartiendo gestos cariñosos y miradas cómplices. Un viaje express que se hizo con el jet privado del cantante y que sólo fueron vistos por la prensa a su llegada a la ciudad vasca. Sin embargo, sale a la luz la gran bronca que hubo entre el cantante y el torero...

"La prensa de México se hace eco de la gran bronca, Luis Miguel y Enrique Ponce se encuentran en un restaurante en España, en presencia de Paloma Cuevas, y el torero tira una copa de vino al cantante", comenta Pepe del Real sobre lo ocurrido entre los que fuesen mejores amigos. Después se muestran las imágenes del periodista mexicano Fabián Lavalle que desveló la noticia: "Le dice Ponce a Luis Miguel: 'No me dirijas la palabra porque no eres mi compadre'.... y además se tiraron una copa de vino".