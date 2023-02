Dani Alves llamó a Joana Sanz desde la cárcel: "Le dijo que no la quiere perder y que la quiere mucho"

La periodista reafirma su información que contaba que "Joana Sanz le pidió verse en un vis a vis y Dani Alves dijo que no". Tras esto, Leticia Requejo aporta en directo: "Podemos confirmar que después de decir que no, Dani Alves llama desde prisión directamente a la que sigue siendo su mujer".

"Una conversación telefónica, que dura muy poco, en la que apenas se pueden explicar las cosas porque en este caso el tiempo es oro", comenta la periodista. Después Leticia Requejo añade: "Dani Alves le dice que sabe la decisión que ha tomado de divorciarse, pero que no la quiere perder y que la quiere mucho". Tras rato de debate, la colaboradora da su opinión personal: "Yo creo que esa llamada es de 'no me dejes en este momento solo".