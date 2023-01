La mujer de Dani Alves, Joana Sanz, totalmente abatida: "Hago este vídeo apra que me vean..."

El primer mensaje que Joana Sanz escribió en redes sociales tras saltar la noticia fue: "Corazón; aguanta tanto dolor, por favor". Un mensaje que no se sabe si va dirigido hacia ella misma o a su marido Dani Alves. Tras los mensajes recibidos en redes sociales, la modelo publicó un vídeo donde explicaba cómo se encontraba: " Hago este vídeo para que me vean, sé que hay mucha gente que está muy preocupada, ahora tengo un momento de calma dentro de la tempestad que tengo encima...".

"Quiero agradecer a todas esas personas que me están apoyando, me mandan unos mensajes preciosos, me llegan unas palabras hermosas y llenas de cariño... os estoy leyendo y me reconforta mucho", termina diciendo la mujer de Dani Alves ante la cámara.