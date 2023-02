La situación para Joana Sanz es dramática. Su última aparición pública se produjo a la salida de la prisión de Brians 2, tras tener un encuentro con Dani Alves en un habitáculo, con un cristal en medio y hablando a través de un teléfono . La modelo confirmó que no va a dejar solo a su marido en "el peor momento de su vida" y no quiso pronunciarse al ser preguntada por la petición de divorcio con el brasileño. Sin embargo, Leticia Requejo aclara que sí ha hablado directamente con ella...

La periodista toma la palabra para explicar cómo se pusieron en contacto por Instagram tras la publicación de los 'stories' de la modelo: "Le mando un mensaje y ella me responde muy amablemente". Tras esto, la colaboradora destaca la buena actitud de Joana Sanz y sus intervenciones: "Ella me deja claro que no desmiente en ningún momento ninguna de las informaciones dadas o no me matiza ningún punto de las informaciones dadas en todos estos dias".