Leticia Requejo responde a Joana Sanz, mujer de Dani Alves: "Me reafirmo, le ha pedido el divorcio. Yo no dije que hubiese hablado con ella"

Exclusiva| Joana Sanz pide el divorcio a Dani Alves: "Él no quiso ir al vis a vis y lo hicieron a través de sus abogados"

Joana Sanz se ha mostrado molesta en sus redes sociales

Leticia Requejo, la encargada de dar la exclusiva, reitera su información: "Le ha pedido el divorcio a Dani Alves"

Este martes, https://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/sucesos/20230124/dani-alves-cambio-prision-celda-duchas-funcionarios_18_08530665.html: "Podemos confirmar que le ha pedido el divorcio a Dani Alves". Además, la periodista destacaba que habrían sido los abogados del futbolista quienes le habrían comunicado esta determinación porque "ella la semana pasada pidió un vis a vis y él lo rechazó".

"También me cuentan que ahora Joana se arrepiente de esas primeras declaraciones que ella hace defendiendo primero la postura de su marido. Una decisión que ella toma, en parte, porque se lo pide la abogada de Dani Alves", señalaba Requejo.

Poco tiempo después, la mujer de Alves reaccionaba en sus redes sociales y se mostraba molesta con la información que se había hecho pública: “Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto”, ha explicado añadiendo que “todo lo demás son especulaciones”.

“Agradezco la preocupación, pero en estos momentos hay un proceso en curso que no merece ser intoxicado”, ha zanjado en un mensaje que no ha sido la única manifestación pública de la maniquí. Y es que con dos capturas de pantalla previas ha negado varias declaraciones literales emitidas por la periodista Leticia Requejo.

Leticia explica de dónde ha sacado la información de Joana y Alves: "He hablado con una persona a la que Joana le cuenta toda esa información"

Este miércoles, Leticia Requejo se sentaba en el corrillo de corazón de 'AR' para responder a Joana: "Yo no he hablado con ella, pero sí que lo he hecho con una persona a la que Joana le cuenta toda esa información", ha matizado la periodista.

Leticia se reitera en su información: "Ella le ha pedido el divorcio"

Además, se ha mostrado firme con su información: "Yo me reitero en mi información de que ella le ha pedido el divorcio". Requejo ha analizado los mensajes de Joana en sus redes sociales: "Ella esto no lo ha desmentido. En ningún momento dice que no sea cierto. Recoge parte de la noticia, pero no desmiente el titular importante que dimos ayer y que es que le va pedido el divorcio", ha sentenciado.

Joana borra sus fotos con Dani Alves