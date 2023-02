"He retrasado la boda un montón para que todo el mundo estuviera ahí... al final no hay manera y la voy a celebrar sí o sí con quien haya"

"El tema de Dulce ya lo hablaré con mi madre, veremos cómo lo podemos hacer, tened claro que si ella quiere venir, va a venir sin problema", dice sobre la boda

Isa Pantoja asegura que su madre no sale de Cantora: "Está siempre allí, no va a comer ni nada por el estilo"

Isa Pantoja comparece en 'El programa de Ana Rosa' para contar la última hora sobre la gira por Estados Unidos de su madre, el motivo por el que no puede acompañarla y, sobre todo, en qué punto se encuentra su boda con Asraf que lleva postponiendo durante varios años.

La hija de Isabel Pantoja empieza fuerte su discurso al hablar sobre cuándo va a celebrar su boda: "La he retrasado un montón, estaba como Tamara retrasándolo todo para que todo el mundo estuviera ahí... al final no hay manera y la voy a celebrar sí o sí con quien haya". Un decisión contundente que es aplaudida por el resto de colaboradores. Tras esto, Isa Pantoja aclara públicamente: "Por supuesto que mi madre está invitada, lo que sí dije es que mi hermano no está invitado porque no tengo relación y no tiene sentido que venga".

"Espero que venga mi madre y si no viene pues también lo voy a entender...", dice la colaboradora con el tono algo más bajo. Por otro lado, durante el lugar en el que se va a celebrar: "La boda no sé si va a ser en Cádiz o Sevilla, creo que es mucho lío en Marruecos, siendo aquí todos podéis venir". "Yo le he manifestado a mi madre la idea de la boda, no le he dicho ninguna fcha concreta, pero visto lo visto prefiero dejarlo paraa septiembre u octubre", desvela la hermana de Kiko Rivera en directo.