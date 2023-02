Anabel Pantoja habla de su tía antes de empezar su gira: "Está contenta, motivada y con muchas ganas de trabajar allí"

"Me cuentan que viaja con 32 personas, son 20 músicos con el director, el staff y dos personas de la producción. Me dicen que vuelan mañana e Isabel está pletórica", añade Pepe del Real. También, añade: "Es cierto que ayer la veíamos saliendo del hotel contenta. Lo que sí recordábamos, son las tres fechas de marzo que no se han terminado de completar pero me dicen que esas fechas se van a retomar en mayo, si es posible".