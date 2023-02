Un vecino de los padres de Asraf contó en 'Sálvame' que "la familia no acepta a Isa Pantoja porque sale en la tele y tiene un niño"

Isa Pantoja duda del testimonio: "No sé qué vecinos, solamente hay una persona y no es ni vecina por lo que tengo entendido..."

Sobre los padres: "He ido a esa casa, mi hijo ha estado también, se ha quedado allí a dormir cuando he estado en un reality y lo han tratado genial"

Isa Pantoja se pronuncia en 'El programa de Ana Rosa' después los rumores que afirman que la familia de Asraf Beno estaría en contra de que su hijo se casara con nuestra colaboradora. El programa 'Sálvame' entrevistó a una vecina de los padres del joven y comentó cuál es el sentir hacia Isa.

La vecina comentó en 'Sálvame' que "al padre no le gusta Isa porque sale en la tele y no quiere que se case con ella porque tiene un niño". Unas duras afirmaciones a las que la hija de Pantoja hace frente en directo y aclara: "Con mi familia política estoy bien". Por otro lado añade sobre este testimonio: "No sé qué vecinos, solamente hay una persona y no es ni vecina por lo que tengo entendido...".

"Es lo mismo de siempre, dicen cualquier cosa y sin prueba alguna comentan que es verdad", añade sobre el relato que emitió 'Sálvame'. Tras esto, Isa Pantoja declara: "Tengo relación con sus padres, es que ya lo he dicho yo, lo ha dicho Asraf y lo ha dicho hasta mi cuñado". Eso sí, sobre los que quieren más opiniones al respecto, comenta: "La familia de Asraf no ha hablado nunca ni va a hablar nunca".

"Me llevo bien con ellos, tengo relación, he ido a esa casa, mi hijo ha estado en esa casa, se ha quedado allí a dormir cuando he estado en un reality y lo han tratado genial", sentencia Isa Pantoja sobre lo bien que es recibida tanto ella como su niño por la familia de su pareja. En cuanto a las palabras de la supuesta vecina, Isa no hace caso: "No voy a decir nada de lo que digan, no me voy a fiar".