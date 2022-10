Kiko Rivera saca pecho de tener sus cuentas económicas bien cuadradas y hasta su representante aclara a Pepe del Real que no existe ninguna deuda por el momento. Isa Pantoja, tras escuchar esta información, no puede morderse la lengua: "Me me alegro de que no tenga ninguna deuda con Hacienda porque Hacienda no es tan paciente como lo soy yo ". Al decir esto, sus compañeros alucinan en plató.

Joaquín Prat, tras escuchar a su compañera, le pregunta si ha pensado "ir por la vía legal" contra su hermano e Isa Pantoja es muy clara: "Me costaría más el abogado que el dinero que me debe...". Además, lo que más llama la atención es la confesión que realiza Isa Pantoja sobre la actitud que tiene Kiko Rivera: "Me dijo que no me devuelve el dinero porque no le da la gana y que tengo que ir a su casa a pedírselo". Al escuchar esto, el presentador alucina: "Pues yo iría". La colaboradora, muy resignada, apunta: "Es que me lo dice para humillarme".