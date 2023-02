Elsa Pataky, sobre la canción de Miley Cyrus dedicada a su cuñado Liam Hemsworth: "Es una historia ya pasada, a mí me gusta"

Elsa Pataky atiende a 'El programa de Ana Rosa ' en su regreso a España. La actriz internacional regresa a Madrid para trabajar en un evento publicitario y no tiene ningún problema en hacer un repaso de su vida personal, hablar de la enfermedad de su marido Chris Hemsworth y, sobre todo, pronunciarse sobre la canción de Miley Cyrus.

En cuanto a todos los rumores que existen sobre el marido de Elsa Pataky y su futuro profesional, la actriz es muy clara: "Chrisha estado trabajando muy duro durante un año y medio, se ha tomado un pequeño descanso, ni se retira ni nada... ". En cuanto a la enfermedad de Hemsworth, la modelo comenta: "A la gente le gusta dramatizar, es un gen que tiene predisposición a tener alzheimer, pero eso no significa que vaya a pasar...".

"Esperemos que pueda haber una cura en un futuro, hay que ser positivos y tener esperanza", comenta la entrevistada. Tras esto, Elsa Pataky confiesa sobre qué sintió al caracterizarse de anciana: "Me chocó muchísimo, estaba nerviosa y vulnerable, él lo entendió y me hizo sentir muy bien".

La periodista le pregunta sobre la sana y emotiva relación que Elsa y su marido muestran en redes sociales y la actriz confiesa rápidamente: "Exteriormente siempre es perfecto, pero yo no conozco a ninguna pareja perfecta" . "La parejas que se llevan bien es porque han pasado por momentos de altibajos, nosotros los hemos tenido, al igual que todo el mundo".

En cuanto a la canción 'Flowers' que Miley Cyrus ha dedicado a su expareja Liam Hemsworth, Elsa Pataky es muy clara: "Para nosotros es una historia un poco ya pasada, así es la vida que ella tiene y lo que hace, eso es un tema de Liam y si él quiere pronunciarse, yo me quedo a un lado". Sin emabrgo, por si pudiese haber alguna duda, Pataky confiesa: "Admiro la canción, me encanta, la he escuchado y está muy bien".