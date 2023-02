El rey Felipe VI acude a Baqueira tras la visita de Urdangarin y Ainhoa Armentia: "Tiene una relación directa..."

Mariágel Alcázar comparece en el directo de 'El programa de Ana Rosa' para contar todos los detalles de la Familia Real. Tras el viaje de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia a la casa de la nieve en Baqueira, la periodista confiesa que el rey ha realizado un viaje sorpresa hasta el famoso lugar en el que se encontraba el ex de su hermana Doña Cristina.

En cuanto al lugar donde el rey va a dormir, Alcázar comenta: "No tengo confirmado que Felipe VI vaya a esa casa, lo que sería ya...". Sin embargo, momentos después la periodista declara: "Me da la impresión de que el rey sí estará en esa casa, sólo por cuestiones de seguridad, no tendría sentido... hay un protocolo, esta vivienda hace esquina, los accesos están controlados y tiene sentido de que fuese allí".