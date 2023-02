Isa Pantoja devela el íntimo secreto que le une al cantante Anuel: "Me gustaba mucho"

La hija de Isabel Pantoja se avergüenza del tatuaje que se realizó por Anuel y "se los quiere quitar todos"

Isa Pantoja al hablar de su tatuaje: "Sí, pero vamos no me lo recuerdes"

Isa habla de la relación de Karol G y Anuel: "Desde luego que triunfaron y explotaron esa relación de lo buena que era"

'El Programa de Ana Rosa' comenta en plató el tatuaje que se hizo Isa Pantoja por el cantante Anuel, el ex de Karol G. La hija de Isabel Pantoja se arrepiente del tatuaje que se realizó por Anuel y dice que "se los quiere quitar todos, no me representan".

Pepe del Real, tras comentar el último tema de Karol G y Shakira se acuerda del ex de una de ellas, Anuel. El colaborador se dirige hacia Isa Pantoja al recordar al cantante: "Por cierto, Anuel e Isa... ¿tú conocías a Anuel?, creo que tienes un tatuaje de él. Eres muy Karol G tú, eh". La hija de Isabel Pantoja responde: "Sí, pero vamos no me lo recuerdes. Fue una época que él me gustaba mucho y además, fue la época en la que ellos estaban juntos... desde luego que triunfaron y explotaron esa relación de lo buena que era".

Isa Pantoja fue a ver a Anuel a Miami

Patricia Pardo interviene en la conversación y pregunta: "¿Te gustaba mucho como fan o tuvisteis algo más?". Isa Pantoja, sin muchas ganas de hablar de su tatuaje, responde entre risas: "No, no... me gustaba mucho como fan. Si yo fui a verle a Miami".