Isa Pantoja confiesa cómo está su madre tras el destrozo de 'Cantora Kopas': "No le habrá sentado nada bien, pero ha actuado con cosas peores"

Isa Pantoja habla del restaurante: "Bueno yo tengo recuerdos del restaurante pero era muy pequeña. Sé que es un local que mi madre abrió con mucha ilusión, y por ejemplo, puso en los salones azulejos con imágenes de Cantora. Por una cosa o por otra, no funcionó y aunque ella no tenga el restaurante como tal, no le habrá sentado nada bien".