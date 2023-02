Isa Pantoja se rompe con la marcha de Asraf a 'Supervivientes': "Lo veo todo negro, es la parte más normal que tengo en mi vida"

Isa Pantoja se despidió llorando desconsolada de Asraf Beno, justo en el momento que puso rumbo a 'Supervivientes'

"Lo veo todo negro, he tenido pesadillas, yo con quien convivo es con Asraf y Albertito...", dice la colaboradora desconsolada

Isa Pantoja confiesa cómo está su madre tras el destrozo de 'Cantora Kopas': "No le habrá sentado nada bien, pero ha actuado con cosas peores"

Isa Pantoja no puede evitar emocionarse en el plató de 'El programa de Ana Rosa' al ver las imágenes despidiéndose de Asraf, antes de que el concursante iniciara su aventura en 'Supervivientes'. La colaboradora, con lágrimas en los ojos, ha confesado lo mal que lo está pasando.

Ana Rosa no puede evitar dirigirse a su compañera al verla con el gesto entristecido durante la emisión: "Bueno, hija, pero qué carita tienes". Patricia Pardo, sumándose a su compañera, dice: "Tiene un disgusto la pobre porque se ha ido su chico...". La presentadora, dando normalidad al asunto, responde: "Un disgusto por qué, pero si tu chico se va ganar dinero, a concursar y tú has estado allí".

Isa Pantoja, con los ojos llorososos, contesta a ambas presentadoras: "Bueno, no sé... ahora mismo lo veo todo negro, mira cómo voy vestida". Alessandro Lequio, que estaba analizando a su compañera, le comenta: "¿Te da miedo que pueda intercambiar sonrisas con alguna de las concursantes? Una de las concursantes es tentadora, no te digo más...". Isa, con el gesto serio, responde: "Y qué pasa, yo he estado con él cuatro años, digo yo que no todos tienen que hacer algo...".

Isa se derrumbó al despedirse de Asraf y se abre en plató

La colaboradora visualiza las imágenes en las que Isa se despide de su chico Asraf en plena calle de Madrid, con un abrazo interminable, llorando sin consuelo y viéndo cómo su parea se marcha en un taxi a la aventura de 'Supervivientes'. Ahora, la protagonista confiesa cómo se siente en plató: "He tenido pesadillas, pero he dormido ocho horas bien...".

"Estaba en Madrid porque tenía programa, le he echado de menos pero todavía no he notado tanto su ausencia, hoy vuelvo a casa, este fin de semana está Albertito con su padre y ahí me voy a ir dando cuenta de que no está...", dice con el gesto preocupado. En cuanto a sus miedos, Isa Pantoja aclara: "Tengo a mi familia, unos están en Cantora, otros en Sevilla, mi prima en Canarias, pero yo con quien vivo es con Asraf y Alberto...".

"Yo echo de menos con quien tengo convivencia, ahora que él no está lo noto un montón y encima es la parte más normal que tengo en mi vida", tras decir esto se rompe entre lágrimas Isa Pantoja en directo. Tras esto, dice sobre Asraf: "Él ha estado con mucha ilusión, pero yo no quería estar así, he intentado estar bien para animarle, apoyarle... pero en el último minuto no podía más y me he venido abajo. Pero he tenido el apoyo de los amigos, de la familia y sé que nos vamos a apoyar entre todos".