Omar Sánchez es muy claro al saber que Yulen Pereira ha roto con Anabel Pantoja: "No es algo que me corresponda..."

La periodista insiste a Omar Sánchez sobre cómo se ha producido la ruptura: "Ahora le deja él a ella por no sentir nada, como te dejó ella a ti". El canario contesta con mucha educación a nuestra compañera: "Pues no sé, si eso es lo que le pasó a él, pues nada... no voy a comentar, ni voy a entrar en esto porque no me corresponde". Al interesarnos por si Anabel ha hablado o se ha puesto en contacto con Omar, éste es claro: "No, no, no, es más, no voy a hablar más de ella. De verdad, que no es algo que me corresponda hablar y como siempre he dicho, le deseo lo mejor y ya está".