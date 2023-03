Yulen Pereira, sobre el flirteo de Anabel Pantoja y el fisio de su tía durante la gira: "Hay que llevarse bien..."

Omar Sánchez fue una de las personas que se pronunció al saber que Yulen había roto con su su exmujer : "Si eso es lo que le pasó a él, pues nada... no voy a comentar, ni voy a entrar en esto porque no me corresponde". Unas palabras que estuvieron continuadas por un monumental enfado de Anabel en 'Sálvame'.

El motivo de la ruptura apunta a una posible infidelidad de alguno de los dos protagonistas. En el caso de Yulen, todos apuntan a que ha tenido algo con Melania Puntas. La modelo, cansada de los rumores, emitió un comunicado en sus redes: "Me voy a pronunciar sobre el tema que me habéis adjudicado. Yo nunca he tenido nada que ver con la separación de esta pareja, jamás he tenido nada con Yulen Pereira".