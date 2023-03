"En este país hay unas 24 millones de personas en pareja, un 8% de esta cifra son parejas con una diferencia de edad de 10 años, unos dos millones de personas aproximadamente ", comenta Risto Mejide. El presentador, que no da crédito a que en pleno 2023 se siga cristicando este aspecto, añade: "Dos millones de personas sería la ciudad más importante España después de Madrid".

Risto Mejide defiende que en el amor no hay edad y destaca los comentarios de miles de personas: "Hoy en día, todavía hay gente que me escribe por privado diciéndome '¿cómo lo haces?, yo he tenido que dejar mi relación por culpa de la presión".