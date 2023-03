Lequio confirma la procedencia del óvulo en la maternidad de Ana Obregón: "La gestante es una mujer y la madre otra"

Al principio de la sección del 'corazón', el colaborador italiano no se pronunció sobre el proceso de maternidad de Ana Obregón: "De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones... yo he hablado y opinado en diversas ocasiones, pero para mí hoy no es el dia para hacerlo porque se entendería en un único sentido y sería absurdo". Tras esto, Ana Rosa insistió: "¿Tú conociste el deseo de Ana previo a iniciar todos los trámites o ya cuando estaba el embarazo en marcha?" . Una pregunta ante la que Lequio se sinceró: "Yo lo sé todo".

Antonio Rossi conoce todos los detalles del proceso de gestación subrogada y explica a sus compañeros: "Ana está en una habitación al lado, el niño nace y se lo dan a Ana . Olvídate de la gestante". Joaquín Prat, sorprendido, dice: "O sea, ¿desde el mismo momento en el que se le corta a la criatura el cordón umbilical? ". El colaborador le responde: "Depende de la elección de las dos, si la gestante no quiere tener contacto con el niño, no lo tiene, es una cuestión que se acuerda entre ellos".

Alessandro Lequio, que escuchaba con atención, se pronuncia: "La gestante no es la madre, la madre es otra". Al decir este comentario, Joaquín Prat pregunta a su compañero: "Dices que la gestante que no es la madre, la madre es otra, ¿quién es la madre?". El italiano responde: "Otra persona". Rossi se suma a la conversación y dice: "Ana Obregón, en este caso". Al nombrar a la actriz, Alessandro Lequio toma la palabra para aclarar rápidamente: "No, no, yo me refiero al óvulo".