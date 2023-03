Alessandro Lequio, sobre la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada: "Yo lo sé todo"

Durante la sección del corazón, Ana Rosa no quiere dar más vueltas al asunto y se dirige de forma directa a su compañero: "Alessandro, te tengo que preguntar. En el texto se dice que esto lo conocía las hermanas de Ana y tú, ¿tú qué sabías?". Lequio, con el gesto serio, contesta: "Ana, con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema yo no voy a decir nada , ni ahora ni nunca".

El colaborador italiano quiere pronunciarse sobre su posicionamiento ante este proceso de maternidad: "De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones... yo he hablado y opinado en diversas ocasiones, pero para mí hoy no es el dia para hacerlo porque se entendería en un único sentido y sería absurdo". Tras esto, Alessandro Lequio dice a sus compañeros: "Sé que me vais a respetar, os quiero mucho, pero así me voy a quedar".