Sandra Aladro confirma que Ana Obregón no sabía que estaba siendo fotografiada junto a su hija: "Desconozco su reacción al ver la portada"

"Evidentemente hasta que no existiese esta foto la historia no estaba acabada, decir hace tres meses que iba a ser mamá era una noticia pero había que correr el riesgo de esperar a darla a lo grande : es mamá y está con su niña en brazos en Miami", sentencia sobre el lento proceso para obtener la imagen más buscada del momento.

La periodista destaca ante sus compañeros: " Me ha llamado mucho la atención la soledad que ha elegido para vivir este moment o, llegó sola el 16 marzo, esperó seis días sola dando paseos,haciendo compra y esperando el momento sin sus hermanas o alguien... es un momento de muchas emociones complicadas de digerir". "Ha estado sola la gran parte del tiempo, s ola está viviendo los primeros días junto a su niña ", sentencia Aladro.

Ana Rosa pregunta a su compañera sobre cómo hicieron las fotos: "Fíjate, con lo que Ana Obregón sabe de prensa, no se dio cuenta de que le estaban haciendo fotos ni nada". Sandra Aladro, responsable de las fotografías, confirma: "No, el éxito de nuestro trabajo es poder contar a la gente cómo se vive una situación con normalidad, en el momento en el que sabes que hay fotógrrafos ya no actúas normal...".