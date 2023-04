Lequio, sobre Aless: "He realizado algún comentario por la presión que he sentido, necesito no hablar más"

Ana Obregón presentará el libro de su hijo Aless en mayo, según Beatriz Cortázar. Joaquín Prat pregunta directamente a Lequio: "¿Tú, Alessandro, vas a participar de alguna manera en la presentación de ese libro?". Una cuestión a la que el colaborador italiano responde: "Por respeto a mi principio de silencio, necesito no hablar más ".

El colaborador italiano confiesa que "estos días he realizado algún comentario puntual por la presión que he sentido" y luego sentencia en directo: "Mi deseo y sobre todo mi necesidad es no hacerlo".