Marisa Martín-Blázquez, que fue quien destapó la exclusiva, comenta en plató: "En cuanto a esa idea, si Ana Obregón quiere hacerlo así, pero es que e l traje está custodiado por la familia de Alessandro y se encuentra en el palacio" . Lequio, al escuchar a su compañera, quiere matizar dos aspectos importantes: "Lo primero, has dicho que yo en el tema de la fundación... a la in vestigación para el cáncer se ayuda con fondos y ahí he hecho una grandísima labor, que son cuatro millones de euros".

"La exposición pública en este contexto tan particular yo no la considero necesaria", comenta el italiano a la colaboradora. Por último, sobre que Obregón quiera el faldón de cristianar con el que se bautizó Aless, Lequio es muy claro: "Segundo, en lo del tema del faldón, cada uno es muy libre de elucubrar con lo que sea o quiera, pero que yo sepa, Ana no ha dicho nada de eso ni se ha pronunciado sobre eso". Ana Rosa, tras las palabras de su compañero, resume: "O sea, no os lo ha pedido a la familia, aunque todavía falta mucho para el bautizo".