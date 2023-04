Carolina Monje, expareja de Aless Lequio, está "horrorizada" con la carta en la que Ana Obregón le pide conocer al bebé

En el momento que recibió la carta, ella estaba de vacaciones en Ibiza junto a su prometido y unas amigas. Según el medio, " Carolina se quedó muy afectada emocionalmente y no supo cómo reaccionar" . Además, añaden sobre la joven: " No está preparada para asumir el regreso de Aless , en cierta forma a través de Ana Sandra... todo esto le remueve muchas cosas del pasado".

En cuanto al tema de la carta de Ana Obregón, Barrientos añade: " No quiere saber nada porque es una etapa muy dolorosa, dolorosísima, para ella y su familia". Mientras hablaba la colaboradora, Beatriz Cortázar la corta para aportar una informacón de última hora: " Me acaba de escribir una persona muy cercana a Carola...".

"Me confirma que esa carta le llegó, que había solo cuatro personas cuando le llega y que ahora mismo Carola está horrorizada porque no quiere estar en este debate y preocupada porque no sabe quién de esas cuatro personas ha filtrado la información", matiza Cortázar tras hablar con el círculo de la ex de Aless.