Isa Pantoja, sobre el juicio de su madre por no devolver 76.000 euros a una anciana: "Tenemos una versión y no la de ella"

La periodista toma la palabra para contar todos los detalles: "Ha sido la propia Guardia Civil quien le ha entregado la demanda a Isabel Pantoja, hace dos viernes un agente judicial se presentó en Cantora y no fue recibida, no se pudo entregar la demanda, así que tuvo que ir la Guardia Civil". Tras esto, García-Pelayo añade: "A partir de aquí, Isabel ya la ha recibido, ha sido notificada, tiene 20 días para responder y la demanda pone claramente que en caso de no presentarse se apercibe a la demandada de declararse en rebeldía judicial".