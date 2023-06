Joana Sanz, contundente tras la entrevista: "No quiero saber nada que tenga que ver con Dani Alves, paso totalmente"

Joana Sanz ha dado su versión a la periodista Leticia Requejo sobre su opinión de la entrevista: "Al enterarme me ha bajado el azúcar , no me quiero posicionar en nada de lo que salga".

Tras esto, la modelo es clara con la periodista sobre las palabras del preso: "Paso totalmente, que Dani haga y deshaga todo lo que le apetezca". Además, por si no hubiera sido clara, reitera de forma contundente: " Yo no quiero saber nada que tenga que ver con Dani".

Por otro lado, Leticia Requejo explica que "ella está en México, le llegan los titulares de la entrevista a través de su abogada". Luego, Joana Sanz le confesó a la periodista: "No lo he abierto porque me impora un carajo y no me quiero hacer sangre".