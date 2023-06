Dani Alves, sobre la víctima: "Fue consentido y voluntario, lo que pasó en ese baño lo sabemos ella y yo"

El futbolista quiso hablar sobre lo que ocurrió en el baño de la discoteca Sutton y sobre las presuntas agresiones realizadas a la víctima: "No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie, y a ella aquella noche tampoco".

"Ella llamó a los mossos, se interesó en los juzgados y me dijo que me podía ir tranquilo... semanas después me localizaron los mossos a través de mi abogada, siempre me mostré dispuesto a colaborar", sentencia de nuevo. Además, ante las dudas de abandonar el país, añade: "¿Alguien puede pensar que si yo tuviera intención de fugarme me hubiera presentado en España? ¿O habría viajado de México a Brasil donde es casi imposible la extradición? Me presenté convencido de que no me iba a pasar nada porque nada malo sucedió en aquel baño".