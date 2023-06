Dani Alves, a Joana Sanz: "Le pido perdón públicamente, la quiero y sé que son días duros para ella"

Dani Alves no quiere dejar escapar la oportunidad y se dirige a Joana Sanz nada más comenzar la entrevista: "Ya le pedí perdón personalmente aquí, en prisión, pero debo hacerlo públicamente porque la historia es pública, la ofensa es pública y ella merece esas disculpas públicas" .

Según comenta Mayka Navarro, Dani Alves estaba totalmente afectado por cómo ha perjudicado esta situación a su relación y a su mujer Joana Sanz: " Sé que han sido, están siendo y serán días muy duros para ella" . Por otro lado, el preso quiso tener unas palabras hacia su todavía pareja: "Le agradezco todo lo que está haciendo por mí, no es fácil su papel".

Sin ebargo, siendo consciente de la situación entre ambos, Daniel Alves confiesa que "la quiero y este tiempo en prisión he pensado muchísimo en nuestro matrimonio". Por último, hundido por el dolor, el entrevistado comenta a Mayka: "Tengo la certeza de que no me equivoqué al elegir a Joana como mi mujer, aunque quizás ella sí se equivocó conmigo...".