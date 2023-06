Dani Alves, sobre que Robinho no regresara Italia tras su acusación de violación: "Yo no soy él, yo doy la cara y no huyo"

Los audios de Robinho donde reconoce la presunta violación en grupo: "La niña estaba extremadamente borracha, ni siquiera sabe quién soy"

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista de Dani Alves a 'El programa de Ana Rosa' desde el interior de la prisión de Brians 2 es cuando se refiere a Robinho, exjugador de fútubol brasileño al que se le acusa de una presunta violación a otra víctima.

Dani Alves defendía su inocencia ante Mayka Navarro y reiteraba: "Solo ella y yo sabemos lo que ocurrió y no ocurrió en aquel baño, aquellos 20 minutos. Nadie más... nunca le puse la mano encima, que casi no la toqué y que lo que pasó fue consentido y voluntario".

Por otro lado, Alves se pronunció sobre el riesgo de escaparse del país: "¿Alguien puede pensar que si yo tuviera intención de fugarme me hubiera presentado en España? ¿O habría viajado de México a Brasil donde es casi imposible la extradición?". Tras esto, Mayka Navarro le puso un ejemplo muy claro: "Robinho no volvió...".

Cuando la periodista puso el ejemplo del caso de Robinho, el cual reconoce en unos audios la presunta violación en grupo a una chica, Dani Alves comenta: "Ya, pero yo no soy Robinho, soy Dani Alves. Me fui de casa a los 14 años y desde entonces me he buscado la vida y solucionado solo todos los problemas".

"En mi casa, mis padres me enseñaron unos principios y unos valores que me han guiado en mi vida. Y entre esos valores está el no actuar nunca con violencia", sentencia ante la periodista.