Lequio, sobre el mensaje de Ana Obregón a Bertín Osborne por su paternidad: "No me hagas entrar en detalles porque me parece absurdo"

"¡Enhorabuena, Bertín! ¡Cuánto me alegro y lo sabes!" , empezaba diciendo Ana Obregón a Osborne. Sin embargo, en medio de la felicitación, quiso dar un zasca a los 'haters': "Tu suerte es ser hombre, ¡así que no te criticarán!".

El primero en reaccionar a las palabras de Ana Obregón fue el propio Joaquín Prat: " Es que no se puede comparar, es que en el matiz está la diferencia ". Patricia Pardo, que escuchaba con atención, se suma al comentario: "Es que no tiene nada que ver, ¡pero nada!".

Paloma Barrientos , en cambio, tiene una opinión distinta al de sus compaeros: "Pues yo estoy en contra, antes de saber la historia de que Ana iba a ser abuela, hubo muchísimas críticas al principio precisamente por la edad de Ana, os lo recuerdo...". Alessandro Lequio , que se mantenía en silencio, no pudo evitar contestar: " Son dos historias que no tienen nada que ver, pero nada que ver".

"Nada, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra", continúa diciendo Lequio con el gesto serio a su compañera. Paloma Barrientos intenta replicar a Alessandro su versión y éste termina zanjando el asunto de forma muy seria: "No me hagas entrar en detalles porque me parece absurdo, no hay que explicarlo, se entiende perfectamente, por favor...".