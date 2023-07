La confesión que Gabriela Guillén hizo a Paloma Barrientos sobre su relación con Bertín Osborne: "Hace una semana me dijo que era su novia"

La periodista añade: "Estaban de testigo Rafa Dona y su mujer, el creador de El Capote, firma donde se conocieron Bertín y Gabi. Los dos estuvieron juntos en una mesa ". Además, sigue contando: "En un momento determinado me acerco a Gabriela y le digo '¿eres la amiga de Bertín?' y ella me respondió 'no soy la amiga, soy la novia'" .

Los demás colaboradores del club social empiezan a negar y a intentar interrumpir a Paloma Barrientos, pero ésta coge la delantera y sigue declarando: "Ella estaba con el AVE pagado, en el hotel Colón con una amiga. Si no se hubiera llevado bien con Bertín no la hubieran invitado". Para finalizar, la periodista insiste: "En esa fiesta, vuelvo a insistir, no estaría si no fuera la pareja de Bertín Osborne".