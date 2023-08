Ana Obregón protagoniza su tradicional posado del verano junto a su nieta: "Si no fuera por ella, yo no estaría aquí"

Ana Obregón: "Ella es lo que ha dado sentido a mi vida estos tres últimos años: luchar cada día por tener a Anita conmigo"

Desde su casa de Mallorca, Ana Obregón cumple otro de los sueños de su hijo Aless al lado de su pequeña

El reproche de Ana Obregón a Alessandro Lequio: "Ya te vale. Tu nieta te está esperando en casa porque está deseando conocer a su abuelo"

Cuatro meses después de que la noticia de que Ana Obregón había cumplido el último deseo de su hijo Aless Lequio y se convertiría en abuela mediante vientre de alquiler en Estados Unidos, Ana Obregón ha protagonizado de nuevo su ya tradicional posado veraniego.

La actriz ha posado para la revista 'Hola' y en esta ocasión no lo ha hecho sola, sino junto a la pequeña Ana Sandra. Una vez más, Ana ha abierto las puertas de su casa en Mallorca a esta publicación, a la que además le ha concedido una de sus entrevistas más íntimas.

Desde su casa de Mallorca, la isla balear donde Obregón pasa los veranos desde hace décadas, la presentadora ha posado ante las cámaras de la revista de la mano de su nieta, junto a la que desprende una alegría inmensa y de quien habla con tremendo orgullo: “Es clavada a su padre”, dice Ana. “Es clavada, clavada, clavada a él. Pero no solo físicamente, sino de forma de ser. Tiene la misma risa alegre, agradecida, se porta increíble y es glotona, como era Aless”, continúa.

Ana Obregón ha confesado en la entrevista que no sólo ha cumplido el sueño de Aless de ser padre, sino que sus hijos gozaran de su adorada casa familiar mallorquina, tal y como lo hizo él: “Aless adoraba esta casa. Nos decía: ‘Pase lo que pase, esta casa no se vende, porque yo quiero que mis hijos disfruten de ella igual que la he disfrutado yo’. Y mira, su sueño se ha cumplido. Aquí está su hija, como él quería” .

La actriz ha confesado cuál es su estado de ánimo actual y se de debe a su nieta: “¡Estoy feliz, feliz!”, exclama. Además, cuanta que nunca hubiese vuelto a la casa de Mallorca si la pequeña no hubiese llegado al mundo: “Si Anita no existiera, yo ya no habría vuelto a ‘El Manantial’. Nunca jamás. Hubiera sido imposible estar aquí en su ausencia, con tanto dolor. Pero en cambio mira, aquí estoy con esta princesa que es una bendición, un milagro de verdad”, relata.