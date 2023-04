Las palabras de Ana Obregón a su nieta: "Vas a dormir con tu papá, que te va a cuidar como un ángel por las noches"

Una semana después de que Ana Obregón nos sorprendiese anunciando que se había convertido de nuevo en madre por gestación subrogada a los 68 años, la revista '¡Hola!' ha vuelto a hacerlo con la portada más esperada de los últimos años. En ella, la propia Ana confirma en una larga entrevista que la recién nacida es hija de Aless Lequio y que con esta deseada llegada ha cumplido el legado de su hijo fallecido: "Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo", explica en la entrevista.

"Lo primero que tienes que saber es que esta niña no es mi hija, sino mi nieta". Son las impactantes declaraciones con las que Ana Obregón ha confirmado que la bebé que nació por gestación subrogada el pasado 20 de marzo en Miami es hija de Aless Lequio, fallecido en el 2020, a los 27 años, a consecuencia de un cáncer. Además, la presentadora de televisión ha explicado todo el proceso en una entrevista concedida a '¡Hola!', la revista que hace unos días soltaba la exclusiva.

"Cuando a mi hijo le diagnosticaron el cáncer e iba a comenzar el tratamiento de quimioterapia, los médicos le recomendaron que guardara muestras de su esperma, por si los medicamentos le afectaban en el futuro", continúa. "Lo único que me ha permitido seguir viviendo cada día, cada segundo, es cumplir la misión de traer al mundo a la hija de Aless", explica Ana, que tres años después y tras un largo proceso ya tiene en sus brazos a su nieta Ana Sandra Lequio Obregón.

Obregón declara en la entrevista que la niña es "una bendición", "un regalo del cielo", que no admite críticas y que solo tienen derecho a opinar aquellos padres que hayan perdido un hijo.

La actriz también se pronuncia sobre el revuelo causado y califica el debate de “absurdo”. “Esta técnica de reproducción asistida se lleva haciendo muchísimos años y es legal en muchos países del mundo. Muchas parejas que no pueden tener hijos o parejas homosexuales o por los motivos que sean utilizan esta técnica. ¿Pero qué escándalo es este, ahora?”. “Llego al pediatra y, viendo la edad que tengo, me preguntan: ‘¿Es hija adoptiva? ¿Es una subrogación? Pues fenomenal. Bendiciones’. Porque aquí la gente está abierta, pero en España, madre mía, estamos en el siglo pasado”.

Ana Obregón cuenta lo difícil que ha sido este embarazo: "No se produjo al primer intento, ni mucho menos; han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible y a empezar de nuevo. Ha sido una batalla, un largo camino, pero es lo que me ha mantenido con vida. Es que si no fuera por esto, yo ya no estaría aquí".

"Yo me morí el 13 de mayo de 2020 y he vuelto a nacer el 20 de marzo de 2023, tal cual", le cuenta a ¡Hola! Ahora dice ya no sentirse más culpable de disfrutar de las cosas: “Ahora es mi obligación estar feliz para ella y, además, mi estabilidad emocional, ahora mismo, depende de ver crecer feliz a esta niña”. Y según cuenta, también ha pensado en el futuro: “Yo he trabajado toda mi vida y, gracias a Dios, tengo la suerte de poder dejarla en muy buena situación cuando yo no esté. Y hasta entonces, tengo todo el amor del mundo para darle”.

Además, la actriz tiene claro que va a hacer todo lo que esté en su manos para que la recién nacida esté cerca de su padre: "Va a dormir en el cuarto de su papá, de Aless. Es un cuarto en el que no he tocado nada todavía, porque no me siento capaz. Iba a hacerle un cuartito aparte, pero le dije: Vas a dormir con tu papá, que te va a cuidar como un ángel por las noches".

