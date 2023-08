Isabel Rábago es la periodista que se ha puesto en contacto con Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé: "Me ha sorprendido, me ha dicho 'me he enterado por los medios, como vosotros'. Él lo disculpa, dice que puede ser por el cambio horario, que evidentemente a lo largo de la mañana se iba a poner en contacto con Miguel para conocer cómo se encuentran sus hijos".