Kike Calleja, sobre el estado de salud de María Teresa Campos: "Le están dando un tratamiento, estas primeras horas son importantes"

"Ahora mismo hay poca evolución, le están dando un tratamiento, están viendo a ver cómo reacciona porque estas primeras horas son importantes", informa Kike Calleja a todos los espectadores. Además, el colaborador explica que "Terelu y Carmen me han dejado claro es que en todo momento la información que van a dar serán los comunicados del equipo médico, no quieren que se tergiverse nada". Una actitud que la familia considera fundamental para evitar que aparezcan informaciones falsas: "No es cierto, no ha estado sedada".