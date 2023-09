Toñi Moreno recuerda cómo María Teresa Campos bromeaba con cómo lloró su muerte en 'MYHYV': No sé lo que llorarán mis hijas, pero tú..."

Toñi Moreno, de María Teresa Campos: "Teníamos una conexión muy especial, me dijo 'yo me veo en ti con tu edad"

"La pena que me llevo también es que ella hasta el último momento quiso volver a la televisión", confiesa Toñi Moreno

Toñi Moreno comparece en 'El programa del verano' para dar el último adiós a María Teresa Campos y contar algunas de las numerosas anécdotas que vivió junto a la gran presentadora de televisión.

"Es de las personas más generosas que yo he conocido. Tenía un agujero en la mano, era incapaz de contenerse con las amigas, familias y la gente. A nivel económico, no le daba ningún valor al dinero. Y también lo era profesionalmente, me dejó crecer, me dio mi espacio y crecí mucho con ella", dice Toñi Moreno.

La entrevistada reconoce entre risas que María Teresa "me hablaba bronqueándome hasta el último momento". De hecho, recuerda que de la últimas veces que fue a verla, "hubo un momento que me dijo Carmen que no la alteráramos, pues la última vez que fui a verla hicimos escaletas juntas, hecho programas juntas, hemos ideado su vuelta a la tele...".

"La pena que me llevo también es que ella hasta el último momento quiso volver a la televisión", confiesa Toñi Moreno sobre el deseo de la fallecida presentadora.

Toñi Moreno y cómo Teresa Campos le bromeaba con sus lágrimas en 'MYHYV'

Toñi Moreno recuerda muy emocionada una de las frases que le dijo María Teresa y que ella a día de hoy mantiene sen su corazón: "Teníamos una conexión muy especial, me dijo 'yo me veo en ti con tu edad', con las ganas y tal... me daba mucha caña, era como su discípula, me daba caña todo el tiempo".

La periodista recuerda con una sonrisa las bromas que Teresa Campos le hacía después de lo que le ocurrió durante la emisión de un programa de 'Mujeres y hombres y viceversa': "Yo estaba embarazada, estaba presentando 'MYHVY', y de repente sale una 'fake news' en directo que decía que María Teresa había fallecido y me dio un aaque de ansiedad en directo, me afectó...".

"Ella bromeaba mucho conmigo porque me decía 'cuando me vaya no sé quién me llorará, pero ya sé cómo me has llorado tú", confiesa Toñi Moreno. Luego, la entrevistada sonreía al recordar cómo Teresa Campos se lo comentaba constantemente cuando se veían: "Cada vez que la veía me decía 'no sé mis hijas me llorarán, pero sí sé lo que me has llorado tú".

Toñi Moreno y sus años trabajando con María Teresa Campos

"La gente que hemos estado muy cerca de Teresa sabíamos que el último año estaba siendo muy difícil, para ella y para las niñas", empieza diciendo Toñi Moreno ante toda la audiencia. Tras esto, la presentadora comenta la repercusión que está teniendo la noticia de la muerte de María Teresa Campos: "Ella estará feliz de que le estemos reconociendo todo su trabajo".

"Lo que más le gustaba en el mundo es que habláramos de ella, que contáramos lo divertida y maravillosa que era cuando se encendia el piloto ojo, era su vida. Todo lo que hacemos ahora lo inventó ella, lo que hacemos ahora del magazine entretenido donde se habla de actualidad y donde nos divertimos y al mismo tiempo informamos, eso lo inventó ella", sentencia Toñi Moreno.