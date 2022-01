Amador Mohedano, sobre las cajas enviadas por Rocío Carrasco: "Mi sobrina obró bien, los abogados deben tomar nota de todo"

El hermano de Rocío Jurado confirmaba que había visto el avance y comenta sobre uno de los objetos: "La bata por ejemplo se la ponía para los camerinos". Además, hablaba sobre el tambor de El Rocío: "En mi casa siempre yo tenía un tambor , de hecho en El Rocío inauguramos una casa y me pusieron un azulejo que ponía "la noche que me dio el tío del tambor". Entre risas confiesa que al que hacía referencia la frase era él mismo: "No paraba" .

Sobre los camiones que enviará Rocío Carrasco a José Ortega Cano y sus hermanos, Amador opina: "Ya lo explicó mi sobrina y me parece que obró muy bien, los abogados deben de estar ahí y tomar nota de todo lo que llega". El hermano de la cantante responde a la pregunta del periodista sobre si aceptaría recibir un camión y una cámara con previo aviso: "Yo no, a mí me dicen que viene un camión a traerme aquí algo y digo "a tal hora estoy en la casa", pero yo abro mi puerta y el que se quede fuera, se queda fuera, cámaras no". Además, apunta: "¿Por qué? ¿Para qué?".