Amador arremete contra Rocío Carrasco, llama "personaje" a Fidel y detalla la venta del piso de Miami

"Yo siempre he pensado que mi sobrina con quien iba a tener guerra de verdad era conmigo"

Sobre la película de Jurado: "Ella no quería que saliera Ortega Cano y le dije que entonces yo tampoco"

Ataca a Fidel porque "me ha hecho mucho daño" y detalla por qué se malvendió el piso de Miami

'El programa de Ana Rosa' consigue una entrevista con Amador Mohedano para saber cómo es su estado de salud tras recibir el alta en el hospital y, sobre todo, cómo afronta los nuevos capítulos de la docuserie de Rocío Carrasco, donde su sobrina hablará alto y claro sobre los asuntos familiares.

Amador Mohedano toma la palabra para acl arar los asuntos sobre los pisos de Miami de la cantante, la herencia de Rocío Carrasco y qué habría pasado con ellos: "Al morir Rocío Jurado y quedarse ella como heredera, medio piso le pertenecía a ella, lo que pasa es que la prisa por venderlo...".

La otra mitad del piso de Miami le correspondía al viudo Ortega Cano y es ahí, a partir de 2011, donde empieza el conflicto entre Rocío y el padre de Gloria Camila, según Amador. Mohedano detalla que el enfrentamiento entre ambos nace por "la prisa por vender el piso".

"La prisa por venderlo es cuando Ortega Cano le dice: 'Espérate mujer, espérate'... A ella le haría falta liquidez y hubo una disputa y se vendieron más baratos de lo que los pisos podían valer", continúa explicando Amador.

Amador Mohedano, contra Rocío Carrasco: "Me traicionó"

Amador Mohedano explica que la hija de la cantante no le tuvo en cuenta para gestionar proyectos sobre Rocío Jurado: "Yo siempre he pensado que mi sobrina con quien iba a tener guerra de verdad era conmigo, porque soy la única persona que he tenido relación con el tema del museo, el especial que me traicionó, la venta del pozo de aquí del Campo...".

"Mi hermana Gloria, por ejemplo, con ella no ha tenido ningún problema, y Ortega Cano, que yo sepa, tampoco ha tenido ningún problema...", continúa hablando de la familia y su sobrina.

La película de Jurado: "Rocío no quería que Ortega saliese"

Amador explica que la directora le llamó tras la decisión de Rocío: "Mira, no quiero problemas de familia, ¿eh? Tu sobrina no quiere que Ortega Cano aparezca en la película".

El entrevistado explica que confesó a la directora: "Pero cómo no va a aparecer en la película, si se han tirado casados tanto tiempo y tienen dos niños adoptados". Entonces, Amador cuenta que llamó a su sobrina y esta seguía negándose: "Le dije, pues mira Rocío, si tú no quieres yo tampoco voy a participar en la película".

Por otro lado, el hermano de la cantante detalla una conversación entre tío y sobrina: "La llamé y le digo 'Rocío, me he enterado que tú has hecho la película". Una pregunta a la que, según Amador, Rocío Carrasco contestó, : "Sí, sí, esa película la verás tú sentado en el sofá de tu casa, como la voy a ver yo".

Amador estalla contra Fidel Albiac: "A ese personaje no lo quiero ver"