Un amigo del pasado de Isabel Pantoja, sobre si Paquirri quería separarse: "Es todo mentira"

Un amigo de la cantante en la época explica cómo era su relación con el torero

Un amigo de Isabel Pantoja en aquel momento se ha puesto en contacto con el programa para aclarar que lo que se está diciendo sobre que Paquirri no quería a Isabel desde que eran recién casados y que quería a Carmina "es todo mentira". Aunque si afirma que existían algunos desencuentros entre la pareja, uno en concreto en la Feria de Sevilla: "A primera hora cuando llegaron ellos, no se hablaban, llegaron de la mano cogidos, ella traía un careto y Paco también tenía una cara muy larga, de enfadado". Asegura que "hasta bien entrada la madrugada no rompieron el hielo de hablarse" y que luego ya "bailaron sevillanas, besándose y que luego ya fue normal". Explica que cuando se da este desencuentro "llevaban un año de casados".