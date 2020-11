La reacción de Isabel Pantoja a las palabras de Kiko Rivera: "Se lo ha tomado como una amenaza"

Marisa Martín Blázquez afirma que la cantante está "muy dolida"

Marisa Martín Blázquez cuenta que ha hablado con el entorno de Isabel Pantoja y asegura que "me han contado como ha reaccionado y desde luego no se lo ha tomado nada bien" . La periodista afirma que a la tonadillera "le ha dolido muchísimo el tema de que nombrara a la madre de Isabel Pantoja , abuela de Kiko Rivera y lo que ha dicho de que no va a volver a aparecer en Cantora hasta el día que muera su abuela".

Isabel Pantoja cree que las intenciones de Kiko Rivera son "echar de Cantora a todo el que no sea propietario"

Parece, según las declaraciones de Marisa, que esta declaración de Kiko Rivera sobre su abuela "Isabel se lo ha tomado como una amenaza" porque Pantoja va más allá y cree que Kiko no lo dice refiriéndose a que no va a ir allí porque no pinta nada, sino por el hecho de pensar que el día que eso suceda lo que va a ir es "con la intención de echar a todo aquel que no sea propietario de Cantora", explica.