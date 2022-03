Ana María Aldón seguiría los pasos de Rosa Benito: "Está reclamando su momento"

Los colaboradores comenta la posible ruptura del matrimonio entre Ana María Aldón y Ortega Cano en 'El programa de Ana Rosa' . La colaboradora de 'Viva la vida' asegura que no ha hablado con su marido del tema. Tras unas declaraciones que podrían haber dejado en tensión al ex torero, los colaboradores del Club Social comentan lo que podría estar pasando en el matrimonio.

Por otro lado, recuerda las palabras de Rosa Benito al volver de 'Supervivientes', en las que aseguraba que ese era "su momento". Bibiana añade: "Yo creo que eso es lo que le pasa a ella, que quiere que sea su momento" . Pepe del Real se une a su compañera y comenta que no cree "que quiera dejar al torero, pero reclamando está evidenciando una serie de cosas que pasan en esa casa" . El colaborador señala que Ana María "no siente que esa sea su casa, está de prestado" .

"¿Cómo es que esta señora, que lleva más años que la tana casada con él, no tenga un espacio en esa casa?", comenta tajante Pepe del Real. En cuanto a que el matrimonio no ha hablado de las declaraciones de la colaboradora en televisión, el periodista pregunta indignado: "¿Pero qué pareja después de haber expuesto públicamente que les pasa algo, su marido mira para otro lado y se come la sopa?".