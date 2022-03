Joaquín Prat, sobre el matrimonio de Ortega Cano: "Ana María Aldón no dice nada grave, expresa un sentimiento"

Joaquín Prat, tras ver los últimos episodios del conflicto, declara: "Mira, creo que lo último que le falta a Ortega Cano es que Gloria Camila abriera hostilidades con su mujer ". Por otro lado, el presentador apunta: " Ana María Aldón no dice nada grave, expresa un sentimiento respecto a su vida que no va más allá ... aunque gente como Jorge Javier o Lequio piensen que ella ya ha tomado la decisión de tomar tierra de por medio en su matrimonio".

Antonio Rossi recuerda que una vez el matrimonio confesó que "no comparten espacio, uno está en un planta y otro en otra" . Isa Pantoja, por su parte, añade: " Puede que ella se haya casado con Ortega cuando el recuerdo de Jurado estaba presente , a lo mejor lo ha aguantado durante un tiempo y ahora puede decir que está cansada".

"Uno también puede cambiar en el matrimonio, sino no habría divorcios, uno cuando se casa con una persona sabe con quién se casa pero luego puedes cambiar de opinión", argumenta Isa Pantoja. Por último, una colaboradora apunta sobre el comentario de Ana María Aldón sobre su matrimonio: "No solo no ha rectificado, sino que se ha reiterado en sus palabras".